Trofeo del Grande Fiume, i bolidi alla partenza sul Facsal

La prima edizione del Trofeo del Grande Fiume è stata organizzata nel 2008 da un’idea del socio del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca Andrea Burgazzi con l’intento di creare una manifestazione che oltre a valorizzare la Bassa provincia di Piacenza, sostenesse i ragazzi della squadra Bulla Basket ai quali viene devoluto, parte dell’incasso della manifestazione.

L’iniziativa si è rinnovata oggi, domenica 10 aprile: le auto d’epoca dopo la partenza dal Facsal si sono dirette verso Soarza Cascina Pizzavacca per una prima sosta fino ad arrivare a Cremona. Sosta per aperitivo di tutti i partecipanti offerto dai soci della Strada del Po e dei sapori della Bassa. Al termine ripartenza per Caorso dove attenderà i partecipanti la Rocca appena restaurata, il ristorante il Morino per il pranzo e il cinema Fox per le premiazioni. L’undicesima edizione del Trofeo del Grande Fiume è valida per il Challenge Cpae.