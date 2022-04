Troppa fretta di nascere: fiocco azzurro in ambulanza nella mattina del 16 aprile a Piacenza. Poco prima delle 8, la Centrale del 118 ha attivato l’equipaggio della Croce Rossa di viale Malta e i sanitari – autista-soccorritore e infermiere – per una donna al termine della gravidanza, in un’abitazione nel quartiere Roma.

Troppa la fretta di nascere e al semaforo dello Stradone Farnese, all’incrocio con via Giordani, i mezzi del 118 si sono accostati perché la donna ha partorito assistita dall’infermiere Enrico Lucenti. A questo punto il neonato ha emesso i suoi primi vagiti e i parametri vitali sono risultati ottimi. Mamma e bambino sono quindi stati portati al Pronto Soccorso cittadino e trasferiti in Sala Parto. Nella foto i soccorritori.