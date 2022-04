“Tu mandala avanti”, Enrico Corti presenta il suo libro alla Serra di palazzo Ghizzoni Nasalli

Mercoledì 12 aprile alle ore 18 presso la Serra di Palazzo Ghizzoni in via Roma Enrico Corti presenta il suo libro “Tu mandala avanti. Decenni di leggera burocrazia” (Le Piccole pagine). L’autore dialogherà con Sandro Beretta e Danilo Tagliaferri.

E

nrico Corti, capo della sezione Affari generali e legali dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza dal 1982 fino al 1988, è stato segretario comunale in vari Comuni della provincia di Piacenza e Parma dal 1988 al 2019. Tu mandala avanti è il suo libro d’esordio, i cui proventi devolverà all’hospice di Piacenza La Casa di Iris.