Un altro incidente a Caorso: auto finisce nel canale dopo un tamponamento

Tamponamento tra due vetture tra Fossadello e Caorso. Un’auto è finita nel canale a lato della carreggiata e si è ribaltata.

Lo scontro, le cui cause sono al vaglio degli agenti della polizia locale intercomunale, ha coinvolto una Ford Fiesta e una Lancia Y. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata soccorsa dai sanitari della Pubblica Assistenza di Monticelli e dal personale infermieristico del 118 di Roveleto di Cadeo. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza, che ha estratto il ferito dall’auto incidentata e si è occupata della messa in sicurezza.

Il tamponamento è avvenuto nello stesso punto dell’incidente di questa mattina, che ha visto coinvolte una autocisterna e due auto. Le operazioni di travaso del contenuto della cisterna, ribaltata in mezzo alla carreggiata, verranno effettuate tra stanotte e domani mattina. Sul posto il personale di Anas per predisporre un senso unico alternato regolato da un semaforo provvisorio. Il traffico, già congestionato nella zona, a seguito del secondo incidente è andato in tilt. Si registrano rallentamenti già alle porte di Fossadello.