Un decalogo per conciliare vita e lavoro: convegno in Provincia

Far emergere un decalogo delle best practices per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: è questo l’obiettivo del convegno “Armonizzare vita e lavoro: una sfida possibile”, che si terrà mercoledì 13 aprile 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare ‘G. Verdi’ della Provincia di Piacenza (Corso Garibaldi, 50 – Piacenza).

L’appuntamento – moderato dal giornalista Robert Gionelli, che interverrà anche in qualità di delegato provinciale Coni di Piacenza – sarà aperto dai saluti istituzionali di Patrizia Barbieri, presidente della Provincia di Piacenza. Interverranno Giulia Monteleone, consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità, Francesco Maria Piva, Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza, Nicoletta Corvi, presidente Comitato promozione imprenditorialità femminile CCIAA Piacenza, Daniela Aschieri, direttore UO cardiologia ASL Piacenza, Liliana Tessaroli, dirigente Agenzia regionale del Lavoro di Parma e Piacenza e Nadia Bragalini, ambasciatrice del progetto “Stati Generali delle donne”.

Il convegno è aperto alla cittadinanza, nel rispetto del limite massimo di partecipanti consentito dalla vigente normativa anticontagio.