Una giornata nel segno dello sport, del volontariato e della passione sportiva, in memoria di Emilio Barbieri, giocatore prima, allenatore e dirigente calcistico poi, che ha calpestato i campi della Folgore per 65 anni.

In via Pavia a Piacenza è stato inaugurato un nuovo campo a 9 giocatori riservato ai bambini in categorie non agonistiche e verranno intitolati gli spogliatoi restaurati a Emilio Barbieri. Alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri, del presidente Figc Angelo Gardella, del delegato provinciale Coni Robert Gionelli e dell’assessore allo sport del Comune di Piacenza, Stefano Cavalli. In occasione della cerimonia di intitolazione, organizzata dalla Folgore con il suo presidente Giampaolo Speroni, sono scesi in campo in amichevole le categorie “primi calci” e “pulcini” della Folgore.

Emilio Barbieri rappresenta l’emblema del volontariato sportivo. Entrato alla Folgore all’età di 16 anni, la passione lo ha portato a essere giocatore, allenatore e infine dirigente. In campo per 65 anni.