Un protocollo per l’attivazione della Disability Card: il Ministro Stefani lunedì a Piacenza

Lunedì 2 maggio, alle 18.30, presso l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 a Piacenza, il Ministro per le Disabilità Erika Stefani illustrerà, nel corso di un incontro pubblico, la legge quadro sulla disabilità approvata il 22 dicembre 2021, con particolare attenzione alla tematica dell’inclusione sociale e alle azioni che è necessario intraprendere e sostenere per conseguire appieno tale obiettivo.

Al termine del suo intervento, il Ministro Stefani sottoscriverà, con il Sindaco Patrizia Barbieri, il Protocollo relativo alla manifestazione d’interesse per l’attivazione, anche a Piacenza, della Disability Card, tessera di valenza europea che consentirà non solo di sostituire tutti i certificati e la documentazione attestante la condizione di invalidità dei cittadini – sulla base delle procedure gestite da Inps – ma anche di accedere gratuitamente, o a tariffe agevolate, a beni e servizi pubblici.