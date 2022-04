“Una comunità civile deve sostenere il diritto di esprimere se stessi”

Nota di Alternativa per Piacenza a sostegno della denuncia avanzata da Arcigay Piacenza

Difficile non dire nulla di fronte al comunicato di Arcigay, da cui si apprende dell’intimidazione subita da un ragazzo bullizzato per il semplice motivo di avere gli occhi truccati.

Una comunità civile fa quadrato intorno alla molestia di genere, senza attendere che questa degeneri in violenza conclamata, senza guardare al sesso della vittima. Lo stesso sdegno che proviamo per un “se l’è cercata” riferito a una gonna corta o un vestito attillato, dobbiamo sentirlo ugualmente adesso, in tutta la sua profondità, per il diritto leso a un essere umano di mostrarsi come crede e desidera.

L’educazione dovrebbe partire dalle famiglie, ma la società intera ha un compito culturale e pedagogico, con la politica chiamata ad assumersi la responsabilità di anteporre ciò che è giusto al mero calcolo sul consenso spiccio. Gli eccessi di diplomazia interessata, perché nelle ambiguità delle posizioni o delle dichiarazioni possano riconoscersi – e quindi non sentirsi turbati – un po’ tutti, sono fuori tempo massimo. Nella complessità delle relazioni umane si può scegliere di costruire le basi di una convivenza solidale e tollerante o di far finta di niente, lasciando che fatti di cronaca come questo restino sempre e solo il pretesto per contrapporre visioni inconciliabili o banali frasi di circostanza.

Noi sappiamo da che parte stare ed esprimiamo la nostra vicinanza al ragazzo offeso e a tutte le persone che, almeno una volta, hanno avuto paura di essere se stesse.