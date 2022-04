Una domenica nel segno del volley a S. Nicolò per ricordare Osvaldo Tarasconi

Una domenica intera all’insegna della pallavolo alla palestra di San Nicolò, per ricordare Osvaldo Tarasconi. A due anni dalla scomparsa, la Polisportiva San Nicolò, una delle società sportive a cui Osvaldo ha legato la sua carriera da allenatore di tante giovani pallavoliste, ha organizzato per il primo maggio il primo “Memorial Osvaldo Tarasconi” riservato alla categoria under 16 femminile.

Nella stagione della ripresa a pieno ritmo delle attività in palestra per il volley giovanile, una bella occasione per misurarsi sotto rete per le giovani pallavoliste di Piace volley, Ardavolley, Pallavolo Borgonovo e Polisportiva San Nicolò, tutte società nelle quali Osvaldo Tarasconi ha svolto il ruolo di coach.

L’organizzatore Fabio Bastiani sottolinea che la pallavolo giovanile è sempre stata la grande passione di Osvaldo: “Per questo, superata l’emergenza covid, non abbiamo avuto dubbi nel mettere in piedi un torneo con tante giovani atlete per onorarne la memoria. Insieme a Osvaldo ricorderemo anche altre due persone importanti per il nostro settore sportivo, Alberto Bertè dirigente del Cadeo Volley e Adelmo Betta, grande sostenitore della nostra società, recentemente scomparsi”.

Al termine del programma ufficiale delle partite, intorno alle 18, è previsto un momento speciale per ricordare Osvaldo Tarasconi: una partita “tutti in campo” aperta alle persone che hanno conosciuto e stimato il suo lavoro di allenatore, nel segno della professionalità e dell’amore per la pallavolo.