Una domenica tra i ciliegi in fiore di Villanova d’Arda. Uno spettacolo che si ripete ogni anno in aprile e che il clima freddo e la minaccia di pioggia non ha rovinato. Nelle foto i filiari di ciliegi nei giorni della piena fioritura, che hanno ospitato la tradizionale passeggiata del pomeriggio domenicale.

Le ciliegie sono un fiore all’occhiello di Villanova che ogni anno viene celebrato con la Festa dei Ciliegi in Fiore, uno dei più longevi e antichi appuntamenti con la tradizione e la storia locale che richiama centinaia di persone provenienti non solo da Piacenza. Forte, inoltre, è il legame che unisce questo territorio al Maestro Giuseppe Verdi, che scelse di vivere a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, coltivando la sua seconda grande passione: La Terra.

La pro loco di Villanova sull’Arda ha arricchito con i tradizionali stand gastronomici la manifestazione che costituisce la prima tappa per scoprire il gustoso frutto coltivato con amore nella bassa piacentina. La prossima tappa sarà la festa della raccolta dei frutti maturi tra la fine di maggio e i primi di giugno.