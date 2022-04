“Vogliamo dare un’anima a Piacenza” Parla il candidato Sforza Fogliani

“L’amministrazione passata non ha avuto un’anima, nell’amare la città. Noi contiamo di dare un’anima a Piacenza. Le forze che hanno contribuito a questo rassemblement, sono state in grado di dare una mano nel definire il programma che ora a grandi linee abbiamo impostato”. Parla da candidato a sindaco Corrado Sforza Fogliani, che correrà alle comunali del 12 giugno sostenuto dai Liberali Piacentini e dalle altre forze critiche nei confronti del centrodestra di Patrizia Barbieri.

I Liberali Piacentini hanno scelto infatti la corsa solitaria alle elezioni e hanno deciso nell’assemblea di martedì sera di schierare come candidato a sindaco il proprio rappresentante più prestigioso, il presidente dell’associazione Corrado Sforza Fogliani. Con una conferenza stampa nella sede di piazza Cittadella sono state illustrate le ragioni della seperazione dal centrodestra e della scelta di autonomia.

La parola al presidente dell’associazione Antonino Coppolino che ha riferito: “L’assemblea di ieri sera ha indicato l’avvocato Sforza Fogliani per acclamazione, la città deve essere onorata di avere un candidato del genere. Parteciperemo con una nostra lista alle elezioni”.

L’avvocato Sforza Fogliani ha esordito spiegando che accanto ai Liberali ci saranno altre formazioni politiche: “Insieme a noi ci saranno esponenti de La Buona Destra, Piacenza al centro, Officina delle Idee, collaboreremo con Sgarbi”.

E riguardo alla proposta dell’assemblea di candidarsi, ha spiegato: “Quando Carlo Giarelli ha fatto il mio nome durante l’assemblea di ieri, subito una settantina di persone si sono alzate in piedi. Io ho detto che si assumevano una bella responsabilità nel sostenere una persona della mia età, seppure di animo giovanile. Ho ritenuto fosse mio dovere accettare, perché non ho mai creduto all’epigramma di Oscar Wilde che in Italia il dovere spetta agli altri. Ho voluto assumermi la responsabilità di candidarmi. Non faremo una campagna elettorale fondata sui presenzialismi o si metodi da prima repubblica. Io ho sempre dato un contributo e credo di poterlo ancora dare, Piacenza ha bisogno di chiarezza d di impegni che vengano mantenuti in tutto per tutto”.

“Ieri abbiamo distribuito un opuscolo con frasi di Benedetto Croce, – ha continuato Sforza – dice esattamente quello che noi pensiamo possa essere il programma dei liberali e delle altre forze politiche che possono essere a noi collegate, che hanno espresso criticità nei confronti della maggioranza del Comune”.

“Sarà una campagna elettorale sobria ed essenziale, parlare di chiarezza e di verità è molto semplice. Una delle principali caratteristiche è disboscare la città di enti parassitari e inutili, incentivando la collaborazione tra amministratori e cittadini”.

“Vogliamo conservare a Piacenza le risorse che sono state prodotte sul territorio, noi per anni abbiamo detto che stavamo perdendo i centri direzionali, questo è stato grave e non è stato sufficientemente combattuto negli ultimi 10 anni. Spoliazioni ne abbiamo avute tante nel corso dei secoli, abbiamo fatto passi indietro nel Pil, siamo la decima provincia italiana tra quelle che hanno maggiormente risentito a seguito della pandemia, anche per incapacità di reagire. Noi abbiamo una posizione centrale, rispetto all’Italia, che non è assolutamente valorizzata. “.

