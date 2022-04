Una partita decisa da due episodi, espulsione ingiustificata COMMENTO

La partita col Feralpi ha due momenti topici e decisivi. Il primo dopo 15′, il secondo tra il 30′ ed il 31′. Nel primo caso si registra l’espulsione di Cesarini, senz’altro il giocatore più importante del Piacenza sia per capacità tecniche e realizzative e sia per il carisma che esercita su tutto il complesso; nel secondo, invece, si susseguono due episodi pressochè identici con esito, però, avverso.

Nel primo Munari, davanti al portiere avversario, si fa parare la conclusione e nell’azione di rimessa, invece, la Feralpi segna il gol del vantaggio. Sotto di una rete e contro un avversario di assoluto valore come il Feralpi, terza forza del campionato e tatticamente molto organizzata con individualità di rilievo, per il Piacenza non c’era più scampo. Dopo un comprensibile sbandamento riusciva a trovare la forza per una reazione, sfiorava anche il pareggio per poi arrendersi nel finale.

Partita, dunque, segnata da episodi. Su questi ci soffermeremo soltanto sul primo in quanto i restanti fanno parte delle comune cronache calcistiche. Non troviamo giustificata, invece, l’espulsione di Cesarini: viste e riviste le immagini ci mostrano soltanto uno sbracciamento da parte del fantasista biancorosso, probabilmente più alto e più frenetico dell’avversario, ma era evidente la mancata volontarietà di colpire o di far male. Per questo l’espulsione ci sembra non solo affrettata ma cervellotica. Del resto tutta la direzione di questo arbitro ci è sembrata incerta e molto approssimativa. Anche nella successiva espulsione di Scazzola ha dimostrato scarsa esperienza e padronanza della situazione.

Sul piano tecnico la partita è stata piuttosto scialba. Già dalle prime battute il Piacenza non ci era sembrato particolarmente concentrato: l’euforia per i raggiunti play off e la morte del supertifoso Davide Reboli hanno sicuramente disurbato l’approccio alla partita troppo presto pregiudicata dagli episodi sopra descritti. Nel complesso si è trattato di un controllo in scioltezza da parte della formazione ospite a cui, oggi, tutto filava nel verso migliore. A voler trovare qualcosa di buono ci sono stati sprazzi di reazione orgogliosa e la notevole prestazione di alcuni giocatori (su tutti Sulijc).

Domenica si chiude a Seregno con una partita di vitale importanza per i locali mentre al Piacenza non resta che la conquista dell’improbabile 8° posto.

Luigi Carini