Una vittoria per la salvezza, Conad Alsenese in campo contro Garlasco

Vincere per continuare a sperare. Non ha alternative la Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile (girone D) che vedrà le gialloblù piacentine allenate da Enrico Mazzola scendere in campo domani (sabato) alle 18 a Garlasco nel recupero dell’ultima giornata di ritorno. Per le piacentine, si tratta del terz’ultimo match di regular season, fondamentale per provare a risalire in extremis la classifica e continuare a sperare nella salvezza.

In terra pavese, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto, con le padrone di casa in posizione privilegiata, mentre Alseno insegue a -5 e anche a -4 da Gossolengo. Il terz’ultimo posto attuale rimarrà ugualmente domani sera, ma per Diomede e compagne è fondamentale vincere e far punti per provare a scavalcare alla lunga le “cugine” piacentine (ancora da affrontare nel ritorno) e sperare almeno nei play out (distanza di non più di due punti tra quint’ultimo e quart’ultimo posto). In casa Conad a presentare la partita è la schiacciatrice Sofia Cornelli. “E’ l’ennesima finale di questo periodo – commenta Sofia – ci aspettiamo una prova importante a partire da noi stesse oltre che per la squadra. A volte ci è mancato un po’ il gruppo in campo, ma abbiamo il desiderio di far bene e dovremo aiutarci e non mollare mai, dal primo all’ultimo punto. Garlasco è una squadra grintosa, solida, capace di aggredirti dal’inizio alla fine come ha fatto all’andata. Noi questa volta dovremo essere in grado di fare altrettanto”.

Nelle ultime due uscite, Alseno non ha sfigurato contro due “big” del girone come Montale e Imola (doppio 3-1), anche se no sono arrivati punti. “Si sono viste alcune cose positive – conclude Cornelli – tra cui alcuni miglioramenti anche a livello individuale, ma non è bastato per smuovere la classifica, cosa che dovremo invece fare giocoforza contro Garlasco”.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 23 febbraio ad Alseno la Conad venne sconfitta in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

CONAD ALSENESE-VOLLEY 2001 GARLASCO 0-3 (15-25, 17-25, 22-25)

CONAD ALSENESE: Cornelli 10, Fava E. 2, Gobbi 6, Tosi 6, Guccione 3, Romanin 1, Toffanin (L), Sesenna 7, Zagni, Poggi. N.e.: Lago, Diomede. All.: Mazzola

VOLLEY 2001 GARLASCO: Vecerina 11, Armondi 7, Favaretto 15, Cortelazzo 8, Sala 10, Baruffi 5, Ferrari (L), De Martino (L), Sellaro. N.e.: Amato, Cazzato. All.: Angelescu

ARBITRI: Mamprin e Coppola.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 49, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola 41, Esperia Cremona 40, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 33, Tirabassi & Vezzali 32, Volley 2001 Garlasco 23, Fumara MioVolley Gossolengo 22, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Cesena, Tirabassi & Vezzali, Garlasco e Conad Alsenese una partita in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Official Volley 2001 Garlasco.