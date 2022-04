Unione Valnure Valchero, al via un percorso di innovazione digitale aperto alla cittadinanza

E’ ai blocchi di partenza il progetto “Digitale Bene Comune”, il primo bilancio partecipativo dell’Unione Valnure Valchero, interamente dedicato all’innovazione digitale del territorio.

Da aprile a ottobre 2022 cittadini, associazioni, istituzioni dei cinque Comuni dell’Unione (Podenzano, San Giorgio, Carpaneto, Gropparello e Vigolzone) potranno proporre, co-progettare e votare idee di innovazione digitale del territorio. I progetti più votati saranno realizzati grazie alla somma di 25mila euro messa a bilancio dall’Unione. Nei giorni scorsi le associazioni, accolte dal saluto del presidente dell’Unione Alessandro Piva, hanno già condiviso il patto di partecipazione ovvero l’insieme delle regole che definiscono le modalità di svolgimento del percorso.

Il progetto si comporrà di diverse fasi. La prima è quella dell’ideazione e della raccolta di proposte da parte dei cittadini (fino al 31 maggio), cui seguirà la fase in cui tecnici ed esperti valuteranno la fattibilità delle proposte e la loro trasformazione in veri e propri progetti; seguirà la fase di voto in cui i cittadini dei comuni dell’Unione Valnure Valchero daranno la loro preferenza a uno dei progetti presentati. L’ultima fase sarà quella della realizzazione del progetto (o dei progetti) più votati. La fase di co-ideazione dei progetti prevede diversi incontri, aperti alla partecipazione dei cittadini di tutta l’Unione.

Si parte mercoledì 13 aprile. L’incontro sarà online e rivolto a tutti i cittadini dell’Unione, dalle 18 alle 19.30 (link alla pagina dell’incontro per registrarsi: https://valnurevalchero.partecipa.online/processes/digitale-bene-comune/f/6/meetings/19); il calendario completo degli incontri è accessibile al seguente indirizzo https://valnurevalchero.partecipa.online/processes/digitale-bene-comune/f/6/

I progetti che i cittadini, associazioni o istituzioni, potranno presentare dovranno riguardare le sfide dell’Agenda digitale locale dell’Unione, un documento adottato nel mese di novembre 2021 che identifica le azioni utili da realizzare sul territorio per lo sviluppo del digitale. Si potranno ad esempio presentare progetti che riguardano la connettività per garantire più copertura internet al territorio, oppure per il miglioramento dei servizi pubblici online per facilitarne le fruizione, o per attivare spazi pubblici attrezzati di co-working o smart working, per informare la cittadinanza sui servizi pubblici digitali. Ulteriore proposte potranno riguardare lo sviluppo delle competenze digitali nelle scuole, il coinvolgimento dei giovani in azioni di facilitazione digitale e di inclusione digitale dei cittadini più fragili. Tutti i progetti dovranno avere un impatto e una ricaduta sul territorio di tutti e cinque i Comuni dell’Unione e un costo stimato non superiore a 12.500 euro e non inferiore a 3mila euro.

Sul sito https://valnurevalchero.partecipa.online tutte le informazioni relative al percorso partecipato. L’Unione Valnure Valchero ha anche una pagina Facebook, canale di riferimento per la comunicazione social.