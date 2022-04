“Valorizzare Piacenza e le sue ricchezze attraverso l’agroalimentare”

Il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, ha incontrato questa mattina, mercoledì 27 aprile l’assessore comunale alla cultura Jonathan Papamarenghi, che lo ha ricevuto nella sede dell’assessorato a Palazzo Farnese.

“Un confronto, nel quale – afferma il Direttore – ho ribadito le finalità inclusive dei progetti che Coldiretti porta avanti sul territorio. E’ importante che la valorizzazione del nostro settore agroalimentare vada ad intersecarsi con le iniziative di promozione culturale e turistica. Ne sono l’esempio le attività che stiamo proponendo nel nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza, ma anche la rete dei mercati contadini sul territorio e degli agriturismi Terranostra che, con eventi e feste a tema, intendono contribuire a far scoprire il territorio e le sue eccellenze”.

“Piacenza – conclude Gallizioli – ha bisogno di comunicare la bellezza della città e delle vallate che la circondano e occorre fare squadra per dare la meritata visibilità nazionale e internazionale alle sue ricchezze e alle sue produzioni tipiche di qualità, realizzate nel rispetto della salute dei consumatori e dell’ambiente”.