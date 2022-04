Verrà messo in sicurezza il torrente Luretta sul territorio di Gragnano Trebbiense. Questo l’esito di un sopralluogo nella zona, in località Lussino di Campremoldo Sopra, da parte del sindaco Patrizia Calza con l’ingegnere Daniele Perazzi, dell’agenzia Regionale di Protezione Civile. Con loro erano presenti anche Cesare Chiesa, Fernando Timoni e Domenico Libè, e insieme il gruppo ha percorso un lungo tratto all’interno dell’alveo.

Dopo aver ricevuto la segnalazione del signor Chiesa, preoccupato per le condizioni del sedime, il sindaco ha infatti richiesto l’intervento dei tecnici del servizio che si sono prontamente attivati.

“In effetti materiale vario come legname, tronchi, sabbia, terra, pietre trascinati e depositati dal Luretta nel corso del tempo, hanno reso irriconoscibile l’alveo e soprattutto lo rendono pericoloso in caso di piogge di grande portata, come frequentemente oggi accade” commenta Patrizia Calza.

“La mia segnalazione scritta, a seguito della quale si è svolto il sopralluogo che ne ha confermato la fondatezza, verrà presa in considerazione. Ringrazio il servizio e i nostri concittadini per aver posto la questione, denunciando la situazione. La loro attenzione è preziosa per la tutela e la sicurezza del territorio”.

In effetti il Luretta con le esondazioni del 1969 e del 1978 ha raggiunto l’abitato. Ora il torrente ha visto alzarsi il greto, abbassarsi gli argini in più punti e, in alcuni tratti, restringersi notevolmente l’alveo. “Un intervento di messa in sicurezza appare assolutamente necessario” ha detto il sindaco.