Very Important Piasintein, la prossima ospite è Marina Fiordaliso

Sarà la cantante Marina Fiordaliso, giovedì 28 aprile, nella cornice del Salone Pierluigi a palazzo Farnese, la protagonista del nuovo incontro organizzato dall’ufficio Attività socio-ricreative per la terza età nell’ambito del progetto “V.I.P. – Very Important Piasintein”. L’artista piacentina, con la sua voce particolare e la simpatia che la contraddistingue, ripercorrerà le tappe della sua brillante carriera musicale che, a partire dagli anni Ottanta, l’ha portata a partecipare a varie edizioni del Festival di San Remo e a raggiungere la fama internazionale attraverso brani indimenticabili.

Come di consueto, per poter partecipare all’incontro, sarà necessario iscriversi esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, ai quali rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). Sarà possibile iscriversi a partire da giovedì 21 aprile fino ad esaurimento posti. Le iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anticovid-19. Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica.