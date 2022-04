Viaggio nella memoria di Gragnano sulle tracce della Resistenza, scoperta targa dedicata a Giuseppe Nespi

Il viaggio nella memoria della Resistenza gragnanese si è svolto stamane in anticipo rispetto alla Festa della Liberazione. Partendo dal Municipio dove sono ricordati i morti Gragnanesi delle due grandi guerre, un folto gruppo formato dalla sindaca Patrizia Calza e da altri rappresentanti dell’amministrazione, da Filippo Cigalini, sindaco del consiglio comunale dei Ragazzi e da numerosi studenti delle scuole locali nonché rappresentanti di associazioni Gragnanesi tra cui molti Alpini, si è recato ad omaggiare i caduti della Resistenza presso i cippi che si trovano nel territorio gragnanese. Di fronte alla ex Gragnanese, a Castelbosco e nel cimitero di Gragnano, si sono richiamati alla memoria i giovani che fecero la scelta della lotta alla Liberazione.

“Diversi tra loro, quanto a estrazione culturale e sociale ma uniti dalla volontà di restituire l’Italia alla libertà e alla democrazia, optarono per una scelta coraggiosa che li portò alla morte – ha detto il sindaco Patrizia Calza -. Paraboschi, Nespi, Barattieri, Fontanella, Pozzi, Rossi, Corini, don Giuseppe Beotti sono simboli di valori ancora oggi fondanti la nostra democrazia. A Giuseppe Nespi, che dà il nome a una via del paese oggetto di un’importante intervento di riqualificazione,l’amministrazione comunale ha dedicato una targa. Questa riporta l’immagine del giovane partigiano, ucciso il 26 luglio del 1944 a 21 anni a Castelbosco insieme ad altri due compagni, e la frase di Pietro Calamandrei, Padre della Costituzione rivolta dal famoso giurista partigiano agli studenti dell’Università di Milano nel 1955: “Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, con il pensiero perché lì è nata la Costituzione”. Davvero ammirevoli le considerazioni svolte dai ragazzi del Consiglio Comunale che hanno in tanti riproposto, tra l’altro, un parallelo tra la guerra di liberazione e la guerra che stanno portando avanti i cittadini ucraini aggrediti”.

“Un segnale dell’attenzione e della preoccupazione con cui anche i più giovani stanno seguendo l’evolversi della situazione in Europa” ha concluso il sindaco.