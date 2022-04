Vittoria casalinga per lo Special Dream Team contro i reggiani di Pieve

Campionato calcio 5 Csi emilia-romagna 2 aprile: Special Dream Team Piacenza – Pieve Reggio Emilia 9-5

Nella terza giornata del campionato Csi calcio 5 regionale Emilia Romagna il Dream affronta in casa i reggiani del Pieve: bella partita con Pieve che va subito in vantaggio con Franceschini e raddoppia subito dopo con Salsi, piacentini in bambola, ma ci pensa Gazzola ad accorciare le distanze e al 10′ Botnarash pareggia i conti. Al 12′ è Salsi a portare in vantaggio Pieve con un bel diagonale, ma nell’azione successiva Halilaga pareggia con un sinistro fulminante e si ripete subito dopo. Il primo tempo si chiude sul 4-3 per il Dream.

Il secondo tempo si apre con il gol di Botnarash e la segnatura di Sartori del 6-3. Una deviazione provoca l’autogol di Halilaga che però rimedia al 14′ con la tripletta, accorciano le distanze i reggiani con Toderi sfruttando una disattenzione della difesa del Dream, che però arrotonda il risultato con De Petris e la doppietta di Gazzola. Anche la gara dei rigori che fanno classifica a parte premiano lo Special Dream Team 4-2

Classifica

Bagnolo re 9

Special Dream Team 6

Pieve re 6

Bibbiano re 0

Assofa pc 0

Special Dream Team

rossi-gazzola-halilaga-de petris-sartori-tulbu-botnarash-kuqi-fontana(tutor)-tironi(tutor)

all tironi-tramelli

Pieve Reggio Emilia

dardano-arnesano-bertini(tutor)-chiessi-dardano-franceschini-salsi-tedeschi-toderi-tondelli (tutor)

all gianferrari

arbitro dama di piacenza