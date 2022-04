Vittoria Dream Team a Canneto, chiuso al primo posto il girone

FUORIGIOCO B CANNETO S.O MN– SPECIAL DREAM TEAM PC 3-6 – CAMPIONATO CSI CALCIO 5 DISABILI LOMBARDIA CREMONA/BRESCIA

Il Dream nell’ultima partita del campionato valevole per il campionato Csi Cremona – Brescia, disputata il 9 aprile, incontra a Canneto sull’Oglio i Fuorigioco che venivano da buoni risultati. La formazione di Tironi-Tramelli approccia male la partita e subito al quinto Paganini porta in vantaggio i mantovani; il gioco si trascina ma è Depetris a tovare il pareggio con un bel tiro da fuori e subito dopo a portare in vantaggio il Dream. La gioa dura poco, perchè il bravo Visieri pareggia su punizione e il primo tempo finisce sul 2-2. Al rientro in campo è Bonazzoli che da la carica e segna il 3-2 per i piacentini che si ripetono al 15esimo con Gazzola e al 18esimo con Tulbu. Impennata del Fuorigioco con Visieri che trafigge Rossi, ma nel finale ancora Gazzola che porta il risultato sul 6-3 per lo Special Dream Team, che sale al primo posto in classifica insieme ai Bresciani del Team Pa Sol adesso tutto rimandato ai play-off. Buona comunque la stagione dei piacentini.

SPECIAL DREAM TEAM: ROSSI-BONATO-DECUBELLIS-DAVERI-DONELLI-TULBU-DEPETRIS-BONAZZOLI-GAZZOLA-KUQI. ALL TIRONI-TRAMELLI

FUORIGIOCO B: AGBAEZE-ANGELONI-COFFANI-GATTA-MARAI-PAGANINI-PEN-SALA-VISIERI-ZUBELLI. ALL STUANI-STUANI