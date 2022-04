VO2 Team Pink, doppio podio a Pasquetta con Irma Siri e Vittoria Grassi

Si chiude con una Pasquetta scintillante il week end lungo in sella del VO2 Team Pink e del Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, protagoniste nelle gare giovanili femminili del lunedì festivo.

Partendo dall’alto, a Monselice (Padova) bella prestazione per Vittoria Grassi: la “panterina” torinese del VO2 Team Pink, classe 2005 e al primo anno nella categoria Donne Juniores, ha centrato il decimo posto assoluto nella corsa per Donne Open, salendo sul gradino più basso del podio della propria categoria e completando un bel fine settimana costellato anche dal quarto posto di sabato a Ponte a Egola (Pisa).

Dal Veneto alla Romagna, dove a San Mauro Pascoli il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink ha brillato nella prova del Trofeo Rosa piazzandosi in entrambe le corse femminili in programma. Nelle Allieve, secondo posto per la ligure Irma Siri, dietro solamente a Chantal Pegolo, con la piacentina Arianna Giordani decima. Inoltre, nella classifica per Donne Esordienti secondo anno, decimo posto per la reggiana Giulia Casubolo.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open Monselice: 1° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) 80 chilometri 500 metri in 1 ora 52 minuti 27 secondi, media 42,952 chilometri orari, 2° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo) a 19 secondi, 3° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria), 4° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin), 5° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 6° Francesca Selva (T Red Factory Racing), 7° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo), 8° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon), 9° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 10° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Elite Monselice: 1° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), 2° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo) a 19 secondi, 3° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria), 4° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin), 5° Francesca Selva (T Red Factory Racing), 6° Vanessa Michieletto (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon), 8° Lara Crestanello (BePink), 9° Giulia Giuliani (GB Team Pool Cantù), 10° Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bortolo).

Classifica Donne Juniores Monselice: 1° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 2° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 3° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink), 4° Andrea Casagranda (Breganze Millenium), 5° Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin), 6° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 7° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 8° Elisa Valtulini (Canturino 1902), 9° Martina Testa (Canturino 1902), 10° Elisa Roccato (Racconigi Cycling Team).

Ordine d’arrivo Allieve San Mauro Pascoli: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 42 chilometri orari in 1 ora 5 minuti, media 38,679 chilometri orari, 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile), 4° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’), 5° Susan Paset (Young Team Arcade), 6° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi), 7° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 8° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 9° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 10° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Donne Esordienti secondo anno San Mauro Pascoli:1° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 25 chilometri in 45 minuti 30 secondi, media 32,967 chilometri orari, 2° Christine Valseschini (Cesano Maderno), 3° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 4° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone), 5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 6° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 7° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 8° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore), 9° Noemi Tosin (Conscio Pedale del Sile), 10° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).