Weekend da dimenticare per la Volley Academy: sconfitte casalinghe in Serie B2 e C

Volley Academy, i risultati di sabato 9 aprile delle squadre impegnate in Serie B2 e in serie C.

SERIE B2

La VAP UYBA LTP cade, col risultato di 0-3, nel match casalingo contro ASS. SPORT CORLO. Il primo set è quello meno equilibrato dei tre, con le ospiti brave a difendere e a contrattaccare, mentre le piacentine faticano a prendere le misure alle avversarie, soprattutto in ricezione. Nel prosieguo della partita, le piacentine reggono maggiormente l’impatto con le qualità tecniche delle modenesi, tanto da riuscire a portare il secondo set ai vantaggi e a trovarsi davanti nel punteggio fino a metà del terzo parziale, ma la migliore ricezione e la maggiore incisività nel servizio di ASS. SPORT CORLO consente alle ospiti di aggiudicarsi l’intera posta in palio.

VAP: Iacona (10), Falcetta, Gainelli (1), Masotti (14), Camurri (6), Sabatelli (4), Muller (L1), Soragna, Kraja (1), Crisafulli (L2), Magnabosco (1), Clemente (4), Ferrari(6).

All. Mineo-Chiodaroli

CORLO: Barbieri (L1), Cambi, Zanoni (6), Giovanardi (2), Fiore (6), Ferrarini (11), Zanni (L2), Giannini, Pelloni (9), Turci, Zanghieri (8), Grillenzoni, Muratori (12), Andreoli.

All. Rovatti-Tesei

SERIE C

Nonostante un’ottima prestazione, la MPM VAP UYBA perde 1-3 il match casalingo contro SAVI ITALO CARPANETO VOLLEY. Il primo set è equilibratissimo, con le ragazze di coach Mineo brave sia a ricevere che ad attaccare; a spuntarla, per soli tre punti, sono le ospiti, abili a sfruttare gli errori delle padrone di casa.

Il secondo parziale, invece, è totalmente dominato da una VAP straordinaria sia al servizio che in fase offensiva. I due set seguenti si svolgono sulla falsa riga del primo, con le padrone di casa che pagano qualche indecisione davanti a una SAVI ITALO VOLLEY CARPANETO più esperta.

VAP: Marchetti (3), Soragna (4), Ferrari (17), Mozzi, Polenghi (11), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (10), Paounov (1), Zlatanov (1), Dodi (12).

All. Mineo-Chiodaroli

CARPANETO: Cenci (6), Bulla (9), Ajolfi, Orsi (12), De Micheli, Scapuzzi (9), Badini (12), Pastrenge (L), Savi, Pini, Visconti (3).

All. Sagliani-Bonini