Vacanze in Romagna: Cervia si conferma tra le mete più ambite dai turisti

Anche quest’anno, come gli anni passati, Cervia si conferma una delle mete turistiche della Romagna più ambite; la natura che la contraddistingue, abbinata ad un’ottima offerta sotto l’aspetto turistico, un’ottima cucina e le bellissime spiagge fanno di questa località, una delle preferite dai turisti. Divertimento, relax, benessere, cucina, parchi divertimento, natura e molto altro trasformano Cervia in una delle mete turistiche preferite da famiglie e giovani.

Come detto, la Romagna è una località in grado di coniugare relax e divertimento. Le numerose spiagge, attrezzate e ben curate, sono adatte sia alle famiglie che ai giovani. Offrono la possibilità di rilassarsi, ma anche di fare diverse attività sportive, gustare le delizie enogastronomiche tipiche del territorio e godersi il tramonto. Le famiglie possono apprezzare i comfort offerti dai bagni attrezzati, mentre i giovani sicuramente trovano il giusto e sano divertimento nei locali lungo la spiaggia.

Tra i lidi più frequentanti dai bagnanti si distingue sicuramente lo stabilimento balneare Fantini Club di Cervia è un club molto elegante, che offre, oltre a lettini e postazione spiaggia, ristoranti con bar e dj, campi da beach volley e palestra.

Visita alle saline e alle Terme: paesaggi e natura

Soggiornare a Cervia significa poter visitare le saline o passare dei momenti di relax alle terme. Da questa città romagnola è possibile partire per un’escursione in barca alla scoperta dei paesaggi che le saline offrono: sia dal punto di vista paesaggistico, che naturalistico, una gita alle saline offre momenti magici. Tra le gite più ambite alle saline si prediligono quelle che permettono momenti per il birdwatching, per gli amanti di questa disciplina, ma anche momenti di relax abbinati ad iniziative adatte ai bambini.

Le terme di Cervia sono rinomate per le acque che vengono prelevate dalle saline; per questo motivo queste terme sono tra le più gettonate in Italia. È possibile quindi rilassarsi presso le piscine delle terme, ma anche godere dell’acqua madre salsobromoiodica e dei fanghi termali. La grande piscina termale, con una concentrazione salina di 6° Baumé ed una temperatura di 33 C° e l’ottimo centro benessere sono alcuni delle migliori offerte di queste terme.

Divertimento per bambini: CerviAvventura e spiagge

Cervia offre numerosissimi punti di svago e di divertimento per bambini; i molti bagni attrezzati offrono momenti di divertimento, feste organizzate adatte a bambini e molto altro.

CerviAvventura, il parco divertimento adatto a bambini e adulti, è un altro punto di riferimento per il divertimento; immerso nel verde del parco del delta del Po, il parco offre un totale di 9 percorsi, che consentono percorsi sospesi tra gli alberi e ponticelli, adatti ad ogni età, sicuri e divertenti.

Il centro storico di Cervia: storia, cultura e gastronomia

Cervia è anche storia, con le sue piazze e i suoi monumenti; una giornata trascorsa a passeggiare per il centro del paese significa passare bellissimi momenti tra cultura e relax. Tra le principali attrazioni storiche di Cervia c’è la Cattedrale di Santa Maria Assunta la cui costruzione è stata completata dal 1702, la Torre San Michele e la Piazza Garibaldi. La Torre di Cervia si trova sulla riva del canale ed è visitabile in ogni momento della giornata; illuminata anche di notte, offre un bellissimo scorcio anche durante la notte. A pochi passi dalla Torre San Michele c’è Piazza Garibaldi, la piazza centrale di Cervia, su cui si affacciano il Palazzo del Municipio e la Cattedrale, con il suo caratteristico campanile.

Passeggiare lungo il centro di Cervia significa anche imbattersi nei numerosi locali, dove l’ottima gastronomia, tipica della Romagna, la fa da padrona; ristorantini tipici e locali caratteristici sono quindi pronti ad ospitare tutti i turisti, sia di giorno che di notte, con piatti tipici romagnoli.