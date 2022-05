Perde il controllo dell’auto in via Palmerio a Piacenza e si schianta contro un palo della luca abbattendolo. Soccorsi in azione poco dopo le 20 di domenica 29 maggio per un automobilista che ha si è scontrato con un palo in via Palmerio a Piacenza. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, l’auto infermieristica del 118 per medicare il conducente di una Ford e la passeggera. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale con il supporto dei carabinieri. L’uomo al volante sarà sottoposto ad accertamenti alcolemici. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.

