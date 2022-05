87enne trovato in casa senza vita, deceduto da almeno una settimana

E’ stato trovato in casa senza vita, con ogni probabilità era deceduto da diversi giorni, forse da una più di una settimana. E’ accaduto nella serata del 12 maggio in via Cantarana a Piacenza.

All’arrivo dei sanitari – giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118 – entrati nell’abitazione con il supporto dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta di ingresso, il corpo di un uomo di 87 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, il che farebbe presupporre che il decesso sia avvenuto almeno una settimana fa. A dare l’allarme i vicini di casa, che non vedevano da giorni l’anziano.

Per gli accertamenti di rito sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Piacenza.