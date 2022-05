A Gropparello torna la marcia della Pubblica Assistenza Val Vezzeno: quattro percorsi

Conto alla rovescia per la seconda edizione della marcia della Pubblica Assistenza Val Vezzeno, in calendario il prossimo 2 giugno nella cornice del territorio di Gropparello.

Quattro i percorsi in programma (il 2 giugno – iscrizioni aperte dalle 7.30 alle 11, per i gruppi entro il 30 maggio al numero 3313540354): il “codice verde” di 2 chilometri pensato in particolare per famiglie e bambini col passeggino, il “codice giallo” di 5 chilometri, il “codice rosso” di 12 chilometri, il “codice blu” lungo 18 chilometri. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili le potrete trovare sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza Val Vezzeno. “Abbiamo ancora tante sorprese da svelarvi – anticipano gli organizzatori -, Gropparello è pronta a mostrare le sue bellezze e la sua impeccabile accoglienza a tutti gli appassionati di corse, camminate e gite all’aria aperta. Vi aspettiamo”.