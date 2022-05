A Nibbiano gli studenti delle medie a lezione di Beatles con Baciocchi e Fuso Nerini

Una lezione di “propedutica beatlesiana” per prepararsi fin da giovani ad un ascolto ragionato e al proselitismo musicale dei magnifici “Fab Four”. L’hanno tenuta due docenti d’eccezione, Antonio Baciocchi e Gianni Fuso Nerini, alla scuola media di Nibbiano.

Come spiega uno dei prof, tra i massimi esperti in materia, attraverso un post social, la lezione ha consistito nell’insegnare ai giovani alunni della prima, seconda e terza media, chi erano i Beatles. “Ragazze e ragazzi attenti, partecipi, vivaci, mai annoiati o distratti, tante domande e molto coinvolgimento. Poi quando sono, inevitabilmente, saltati fuori i Maneskin ci siamo divertiti a far vedere in video i loro i “genitori”: “Personality crisis” dei New York Dolls, “Pet cemetery” dei Ramones, “Anarchy in the Uk” dei Sex Pistols. Il lavoro sporco qualcuno lo deve pur fare”.

Un ringraziamento è stato espresso al Comune di Alta Val Tidone e alla scuola media di Nibbiano per la preziosa opportunità e la stupenda iniziativa. I Beatles saranno protagonisti della seconda edizione di ‘Rock around the Book’ e della prima edizione dei ‘Beatles Days’, eventi che saranno presentati giovedì 19 maggio con la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini e Antonio “Tony Face” Bacciocchi.