“Il giorno in cui il mio cuore ha ripreso a battere” Ecco le storie di chi è stato salvato

Salvare una vita spesso è questione di attimi. Ecco perché sabato 14 maggio, in occasione del Defibrillation Day, si torna a parlare dell’importanza della defibrillazione precoce: una giornata dedicata alla sensibilizzazione, con prove pratiche dimostrative in 150 piazze italiane.

Piacenza è il “cuore ideale” della manifestazione, con due momenti di streaming per collegare tutte le piazze aderenti alla giornata. Punto focale degli eventi piazza Cavalli e palazzo Gotico: nella nostra città, alla mattina, si sono dati appuntamento i rappresentanti di Progetto Vita, ANPAS, IRComunità APS e Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, in collaborazione con l’Azienda sanitaria e l’associazione Morosini “Moro per Sempre”. Ha partecipato come testimonial Raffaele Donini, assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna.

Come ha evidenziato Teresa di Bennardo, coordinatore centrale 118 Emilia Ovest ed Elisoccorso, in caso di arresto cardiaco è “fondamentale la collaborazione del cittadino per individuare il luogo dell’evento. La centrale operativa – ha spiegato -, effettua anche un’intervista telefonica utile e necessaria per l’identificazione del codice di priorità. E’ importantissimo riconoscere una condizione di arresto cardiaco. Gli operatori di centrale hanno a disposizione le tecnologie che aiutano ad individuare il primo defibrillatore più vicino disponibile, assistendo l’utente e la persona che chiama a prelevare il defibrillatore ed utilizzarlo”.

L’evento a Palazzo Gotico è stata anche l’occasione per raccontare alcune testimonianze di defibrillazione precoce sul nostro territorio. Protagoniste le persone vittime di arresto cardiaco che hanno potuto incontrare e ringraziare i loro salvatori: amici, famigliari, operatori sanitari e forze dell’ordine che, grazie al loro intervento tempestivo ed un’efficace rete di cardioprotezione, si sono trasformati in veri e propri “angeli custodi”.

Come Stefano Mazzocchi e Roberto Gobbi, rispettivamente figlio e vicino di casa della signora Lucia, colpita da un malore lo scorso dicembre mentre si trovava nella propria abitazione. “Dopo aver contattato la centrale operativa 118 – hanno spiegato -, siamo stati guidati telefonicamente nelle operazioni di rianimazione cardiopolmonare. In pochi minuti è poi arrivata sul posto una pattuglia della polizia che ha applicato il defibrillatore facendo ripartire il suo cuore”. “E’ stato un momento pesante – ha affermato il figlio Stefano -, però adesso mia mamma è viva e sta bene”.

Anche per salvare la vita di Giorgio Bertuzzi, colpito da un malore lo scorso gennaio mentre si trova nella sua abitazione a Piacenza, è stato decisivo l’intervento di un familiare. Nello specifico la figlia Stefania, infermiera, che una volta trovato il padre a terra privo di sensi ha applicato immediatamente il massaggio cardiaco. “Ho chiamato subito i soccorsi e tutto è andato bene” ha raccontato emozionata. Vicino a lei papà Giorgio, che di quegli attimi non ricorda niente “Ho un vuoto di 4-5 ore, mi sono svegliato in ospedale con le costole fratturate per il massaggio. Mia figlia mi ha salvato la vita, ringrazio il 118 e tutti i soccorsi, sono contento e orgoglioso di abitare a Piacenza e di essere stato accolto dal reparto di cardiologia: sono stato trattato benissimo, non posso far altro che ringraziare tutti”.

A Palazzo Gotico c’era anche Renato Clemente, il 67enne che lo scorso dicembre fu colpito da un infarto mentre si trovava a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Milano e in transito a Piacenza. Defibrillato da un operatore di Trenitalia, Clemente dopo circa due mesi di cure e riabilitazione adesso sta bene. “Ho ricominciato la vita normale di sempre grazie a Dio – ha spiegato -. Ringrazio la dottoressa Aschieri di Progetto Vita che si è subito interessata al mio caso e il professore Nicolini che mi ha operato a Parma”.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, sempre in diretta ma dalla pagina Facebook di Progetto Vita, saranno illustrati i principi del protocollo d’intesa Facile DAE, sottoscritto da Progetto Vita, ANPAS, IRComunità APS e Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus. A seguire, l’associazione Morosini “Moro per Sempre” racconterà 10 anni di impegno per informare, dalla legge Balduzzi alla legge di liberalizzazione dell’uso del DAE.