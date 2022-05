PRIMO MEMORIAL OSVALDO TARASCONI e in ricordo di ALBERTO BERTE’ e ADELMO BETTA SAN NICOLO’ 1° MAGGIO 2022 – A San Nicolò nella Palestra delle Scuole Medie, dopo due anni di Covid, finalmente è stato possibile organizzare e giocare un Torneo di Pallavolo per la Categoria Under 16 Femminile.

Abbiamo deciso di intitolarlo proprio a coloro che il Covid ci ha portato via, in particolare a Osvaldo Tarasconi, ad Alberto Bertè e Adelmo Betta.

Queste persone sono state importanti nel cammino della Polisportiva San Nicolò, ognuno con ruoli diversi, in tempi diversi, ma tutti determinanti nella crescita sportiva della ns. Associazione.

Quattro le squadre ai blocchi di partenza : PIACEVOLLEY, PALLAVOLO BORGONOVO, ARDAVOLLEY FIORE E POLISPORTIVA SAN NICOLO’.

Di fronte a un folto pubblico, costituito da genitori, amici pallavolisti, allenatori e dirigenti che si sono trovati e ritrovati per ricordare questi personaggi del mondo della pallavolo piacentina si sono disputate le partite.

Foto 3 di 7













IL TORNEO – Le qualificazioni si sono svolte in mattinata con la POLISPORTIVA SAN NICOLO’ che ha avuto la meglio sul PIACEVOLLEY (3-0: 25/14;25/21;15/13) e la PALLAVOLO BORGONOVO vincente sull’ARDAVOLLEY FIORE (2-1:25/22;25/10;12/15).

Dopo la pausa per il pranzo alle 15 si sono svolte le FINALI 3°-4° POSTO tra ARDAVOLLEY FIORE PIACEVOLLEY che ha visto l’ARDAVOLLEY FIORE vincere (3-0:25/18;25/19;15/13)

Alle 16,30 per le FINALI 1° e 2° POSTO la PALLAVOLO BORGONOVO ha vinto meritatamente (2-0:25/23;25/22) con la POLISPORTIVA SAN NICOLO’.

Foto 2 di 2



LA FESTA – Alle 17,30 la festa è stata condivisa con il “tutti in campo”, i giovani, diversamente giovani, allenatori, dirigenti si sono sfidati con una gym ball e, tra l’entusiasmo ed il divertimento generale, hanno dato vita a questa strana pallavolo.

Finito questo momento ludico, si è passati alle premiazioni che hanno coinvolto tutti i presenti, a tutti un ricordo della giornata un porta chiave che ogni volta che verrà preso in mano porterà al ricordo di chi ci ha lasciato.

Presenti Nicoletta Tarasconi, sorella di Osvaldo, Linda Tarasconi, figlia di Osvaldo, Rosella Rossi, Francesca e Paola Bertè, tutti insieme in un grande cerchio per condividere questa gioia del poter giocare, senza dimenticare chi ci ha permesso, con il proprio esempio, di crescere e far crescere centinaia di atleti.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i presenti, in particolare a Mauro Benedetti che è giunto apposta da Roma per assistere ed essere presente a questo evento, a Cesare Lucca, Presidente Comitato Territoriale della Fipav, a tutti gli amici della pallavolo che non sono voluti mancare a questo primo appuntamento col ritorno alla normalità e a tutti coloro che non hanno potuto esserci ma che erano lì col cuore. (nota stampa)