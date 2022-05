A scuola nel mondo: 15 studenti piacentini pronti a partire grazie a Intercultura

Sono stati accolti in Municipio dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore a Cultura e Formazione Jonathan Papamarenghi i 15 studenti piacentini selezionati, tra le tante candidature pervenute, per trascorrere un periodo del loro percorso scolastico all’estero nell’ambito del bando dell’associazione Intercultura.

In tutta Italia sono stati quasi settemila gli studenti che hanno partecipato al bando di concorso di Intercultura per poter aderire a uno dei programmi proposti: un intero anno scolastico nella maggioranza dei casi, oppure un periodo da 2 a 6 mesi sempre per andare a scuola all’estero o, in alternativa, un soggiorno linguistico della durata di un mese durante l’estate. Ad essere selezionati circa 2.700 studenti italiani (l’anno scorso erano stati 2.225), che a partire da fine giugno prenderanno il volo verso tutti i continenti. Molti di loro, circa i tre quarti, lo faranno grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o ad uno delle tantissime aziende ed enti sponsor che sostengono il programma.

Tra questi, 15 sono gli studenti selezionati dai volontari di Intercultura del Centro locale di Piacenza. Si tratta di quattro studenti dell’Istituto Romagnosi (Sofia e Lorenzo in partenza per un programma annuale in Argentina, Caterina per un programma annuale in Irlanda, Nicolò per un programma bimestrale Filippine), di una studentessa dell’Istituto scolastico Tramello/Cassinari (Emma in partenza per un programma per un programma annuale in USA), di cinque studentesse del Liceo Gioia (Valentina in partenza per un programma semestrale in Canada, Ismaella e Nicole per un programma annuale in Germania, Caterina per un programma annuale in Turchia e Zoe per un programma estivo in Irlanda), di due studenti del Liceo Respighi (Giulia in partenza per un programma annuale in Irlanda e Adem per programma annuale Brasile grazie ad una borsa di studio della Fondazione di Piacenza e Vigevano), di una studentessa dell’Istituto Scolastico Colombini (Rebecca, in partenza per un programma semestrale in Irlanda), e di due studentesse dell’Istituto Scolastico Volta (Anna in partenza per un programma annuale Irlanda e Alessia per un programma annuale in Turchia).

Agli studenti è stata consegnata la pergamena attestante la vincita del programma di studio all’estero con Intercultura. L’incontro – al quale hanno partecipato i rappresentanti di Intercultura, insieme ai genitori degli studenti, ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti delle scuole di provenienza dei vincitori – è stato inoltre l’occasione per rivolgere un saluto di benvenuto alle quattro studentesse – provenienti da Thailandia, Turchia e Stati Uniti – che attualmente stanno vivendo questa esperienza nella nostra provincia, ospitate da alcune famiglie.