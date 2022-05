“A teatro con mamma e papà”: serata benefica a favore di Croce Rossa e Croce Bianca

Praticamente sarà il debutto piacentino di “Sonia e Alfredo”, spettacolo di Teatro Gioco Vita realizzato nel 2020 ma che, per le vicissitudini legate alla pandemia, vedremo per la prima volta nella nostra città nonostante abbia già circuitato con successo in Italia e in Francia.

Un appuntamento da non mancare quindi, sabato 7 maggio alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici, anche perché sarà occasione per aiutare chi è meno fortunato sostenendo i progetti di Croce Rossa Comitato di Piacenza e Pubblica Assistenza Croce Bianca. Grazie all’iniziativa “A teatro con mamma e papà per aiutare” proposta da Teatro Gioco Vita nell’ambito della Stagione di teatro per le famiglie, in continuità con altre attività che da diversi anni il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj organizza allo scopo di unire teatro e solidarietà. Insieme ad Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno di Fondazione Piacenza e Vigevano, nell’ambito delle stagioni di teatro ragazzi proposte con la Fondazione Teatri di Piacenza.

“Sonia e Alfredo” – Un posto dove stare racconta ai bambini una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà, tratta dall’opera di Catherine Pineur, autrice e illustratrice belga di libri per l’infanzia. La regia è di Fabrizio Montecchi, che firma anche le scene e, con Enrica Carini, l’adattamento teatrale. Gli attori protagonisti sono Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari. Nicoletta Garioni e Federica Ferrari curano le sagome tratte dai disegni di Catherine Pineur, Anna Adorno il disegno luci, Paolo Codognola le musiche e Rosa Mariotti i costumi. Lo spettacolo parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro. Le figure d’ombra si caricano di vita e diventano personaggi capaci di farsi interpreti dei grandi temi della vita.

“Sonia e Alfredo” ha avuto un allestimento molto tormentato a causa dell’emergenza sanitaria. Doveva debuttare a Piacenza alla fine di aprile 2020, una prima parte di prove si era tenuta nel dicembre 2019 in attesa di riprendere il lavoro alla fine di febbraio e poi in aprile. Ma con la sospensione di tutte le attività e la chiusura dei teatri si era interrotto tutto. Poi la ripresa delle prove e la “prima” nel settembre 2020, il riallestimento in francese e il debutto Oltralpe a ottobre quando in Italia i teatri erano appena stati nuovamente richiusi ed era stato necessario annullare il debutto piacentino previsto in novembre. Dopo la riapertura dei teatri lo spettacolo è stato rappresentato con successo a Torino, Roma, Vicenza, Gorizia e Parma e anche all’estero in due importanti vetrine internazionali: in Francia al XXI Festival Mondial des Théâtre des Marionnettes di Charleville-Mézières, anche con una tournée nei dintorni nella sezione “Les marionnettes dans les Ardennes et au delà!” della rassegna; in Belgio al festival Turbulences a Namur.

Ma “Sonia e Alfredo” chi sono? Alfredo, buffo e strano uccello, non ha più una casa: cerca un luogo dove stare, chiede in giro ma tutti hanno le loro buone ragioni per dirgli di no. Sonia vive sola in una casa in fondo al bosco, dalla quale non si allontana mai. Un giorno Alfredo si ferma davanti alla sua porta, si siede su una sedia e si mette ad aspettare. Sonia all’inizio è turbata dalla presenza di questo strano buffo uccello. Poi, vinta dalla curiosità, decide di avvicinarsi. Un’amicizia a volte nasce da un semplice atto di gentilezza: quella tra Sonia e Alfredo nasce con l’offerta di un caffè. Ma un mattino Alfredo non c’è più. Sonia lo cerca prima sorpresa e poi preoccupata, così preoccupata che trova il coraggio di allontanarsi dalla sua casa per andare a cercarlo…

INFORMAZIONI – Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle. Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-13. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 19.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).