A Travo una serata di informazione sanitaria sull’apparato respiratorio

Venerdì 27 maggio a Travo si è tenuta la seconda serata di formazione e informazione sanitaria organizzata dalla Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo con il patrocinio del Comune di Travo e del Comune di Coli.

Il tema della serata erano le problematiche legate all’apparato respiratorio e relatore è stato il dottor Flavio Mazzocchi, medico rianimatore e specialista in patologie respiratorie. All’inizio della serata dopo i saluti dell’assessore Roberta Valla a nome delle amministrazioni comunali, il presidente dalla Pubblica Assistenza Valtrebbia Fiorenzo Bonetti ha ribadito l’impegno dell’Associazione travese al costante servizio della salute della comunità e ha ringraziato i circa 80 partecipanti all’iniziativa. Il dott. Flavio Mazzocchi ha quindi spiegato il funzionamento dell’apparato respiratorio e le principali problematiche a cui può essere soggetto, ponendo in particolare l’attenzione su tutti i segni e i sintomi da osservar con numerose indicazioni e consigli pratici. Non sono mancati gli approfondimenti su alcune patologie, in particolare le principali forme di polmoniti e il BPCO.

Al termine dell’intervento il dott. Mazzocchi non si è poi sottratto alle tante domande e alle richieste di ulteriori spiegazioni che sono giunte dal pubblico. Anche i militi della Pubblica Assistenza Valtrebbia sono intervenuti chiedendo consigli e portando casi pratici. Particolarmente apprezzati sono stati non solo gli argomenti affrontati, ma anche le modalità con cui il dott. Flavio Mazzocchi ha reso i contenuti comprensibili e accattivanti anche per coloro che non hanno conoscenze sanitarie.

Il prossimo incontro si terrà venerdì 24 giugno alle 20,30 in Sala Polivalente a Travo e avrà come tema il diabete e le sue problematiche. Relatrice sarà la dott.ssa Maria Giulia Grazioli, medico chirurgo.

Nella foto il dottor Flavio Mazzocchi e un momento della serata.