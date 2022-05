Accoglienza profughi ucraini: convenzione Comune-Prefettura da quasi 118mila euro

Accoglienza profughi ucraini: una delibera di giunta rende noto lo schema di accordo-convenzione tra Prefettura e Comune di Piacenza. Sul piatto ci sono 117.723 euro – cifra interamente finanziata con risorse ministeriali – per permettere di attuare una serie di servizi a favore delle persone ucraine in fuga dalla guerra ed in arrivo sul nostro territorio.

A gestire i servizi di accoglienza sarà Asp-Città di Piacenza: “la convenzione – si legge sull’atto pubblicato sull’albo pretorio comunale – ha per oggetto l’accoglienza integrata dei profughi di nazionalità ucraina a favore dei quali il Comune si rende disponibile a garantire, mediante ricorso ad un soggetto terzo, le prestazioni relative a: vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio; gestione amministrativa degli ospiti; assistenza generica alla persona, compresa la mediazione linguistica e culturale, l’informazione, primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale; assistenza sanitaria; tutela legale; aggiornamento e gestione della Banca Dati; orientamento e accesso ai servizi del territorio (trasporti compresi); fornitura attrezzature e prodotti per la pulizia; fornitura di biancheria e abbigliamento adeguati alla stagione; prodotti per l’igiene personale; pocket money di € 2,50 (due/50) al giorno, con un limite massimo di € 7,50 per nucleo familiare; una tessera/ricarica telefonica di € 5,00 (cinque/00) all’ingresso; un kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa)”.

“Il Comune – continua il documento – si impegna ad accogliere un numero massimo di 36 profughi ucraini per il periodo maggio-luglio presso unità immobiliari che verranno successivamente individuate dal soggetto gestore tramite avviso pubblico, purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente”. Secondo l’accordo-convenzione, la Prefettura rimborserà, per il suddetto titolo, la spesa effettivamente sostenuta e documentata fino ad un massimo onnicomprensivo secondo la tipologia di struttura.