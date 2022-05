Milleseicento euro per la maglia vintage di Franco Baresi anno 1988, più di mille per quella del nuovo fenomeno Leao e poco meno per Theo: il Milan ha vinto anche all’asta benefica delle maglie organizzata dall’Associazione William Bottigelli. Notevoli i rilanci anche per Mertens, Dzeko e Giorgione Chiellini, e ancora Delofeu, i biancorossi Cesarini e Raicevic, il figlio d’arte Federico Di Francesco, le maglie di Gas Sales e Bakery.

Più di 300 persone, tra cui diversi protagonisti passati e presenti del mondo dello sport piacentino, come il mitico Dario Hubner, oltre che delle istituzioni, hanno partecipato alla consueta cena annuale dell’associazione, all’interno della splendida Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza. Tra questi il presidente, l’indimenticato Eusebio Di Francesco: “A Piacenza mi sento sempre a casa, adoro il clima informale di queste occasioni. Sono emozionato, questo evento mancava da due anni, e la risposta dei piacentini come sempre è stata grande”. Il consigliere Mario Chitti ha ricordato gli importanti sforzi e risultati dell’associazione “concentrate in quattro direttrici fondamentali: l’Hospice, l’Ospedale Guglielmo da Saliceto, la Missione “Suore della Provvidenza di Monsignor Torta” e il sostegno alle famiglie indigenti di Piacenza durante la pandemia. Avevamo quasi 1.000 richieste per stasera, a dimostrazione dell’importanza della nostra presenza nella comunità piacentina”.

Dopo la benedizione di Don Mimmo, una ricca lotteria (1.400 i biglietti venduti) e l’asta benefica delle maglie dei campioni sportivi, condotta come sempre da Nicola Gobbi, hanno allietato la serata ai presenti e raccolto fondi per nuove iniziative benefiche dell’associazione.