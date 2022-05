Allegro con Brio, concerto il 22 maggio ai Teatini

Prosegue la rassegna di concerti aperti alla città “Allegro con brio”, promossa e organizzata da Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza. Domenica 22 maggio alle ore 17, alla Sala dei Teatini, è in programma il concerto che vedrà protagonisti Marco Rogliano al violino e Marco Alpi al pianoforte, e che sarà interamente dedicato alle Sonate per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart.

Le Sonate K. 301 e K. 305, entrambe in due movimenti, furono composte durante un soggiorno di Mozart a Mannheim; fanno parte della raccolta pubblicata a Parigi da Sieber come Opus 1, dedicata a Maria Elisabeth, principessa del Palatinato. Le altre due Sonate in programma, K. 379 e K.380, furono invece composte a Vienna, tra la primavera e l’estate del 1781, e pubblicate nello stesso anno da Artaria come Opus 2: mentre la K. 379 è ancora in due movimenti, la K. 380 presenta la struttura poi diventata classica in tre movimenti, con un brillante Rondeau conclusivo. Tutte queste composizioni furono pubblicate con la denominazione, allora tradizionale, di “Sonate per pianoforte con accompagnamento di violino”, ma in realtà i due strumenti qui giocano su un piano di perfetta parità, come è logico aspettarsi da parte di un musicista che fu eccezionalmente abile su entrambi gli strumenti.

Si ricorda che i concerti di Allegro con brio sono a ingresso libero, previo ritiro, nei giorni precedenti, dei biglietti omaggio presso la Biglietteria del Teatro Municipale. Per informazioni: tel. 0523 385720 – 385721; e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it; www.teatripiacenza.it.