Alternativa per Piacenza incontra la città, due appuntamenti venerdì e sabato

Alternativa per Piacenza, due eventi in programma venerdì 20 maggio e sabato 21 maggio. Stasera, alle 18:30, prosegue il tour del candidato sindaco Stefano Cugini tra i quartieri della città, destinazione Sant’Antonio e Veggioletta. Il ritrovo per i residenti è alla “piazzetta” nei giardini tra via Turbini e via Einaudi.

La seconda iniziativa si chiama Camminata a 6 Zampe e si svolgerà sabato 21 maggio alle 16.15. Ritrovo presso l’area di sgambamento della Baia del re (dietro Eurospin), seconda tappa via Di Nicola, terza tappa via Marinai d’Italia. Si tratta di una “passeggiata con gli amici animali alla scoperta delle aree di sgambamento”. Obiettivo “sensibilizzare alla cura degli spazi comuni, mappare le aree di sgambamento, verificarne le condizioni e pulire laddove sia necessario”.