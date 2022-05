Ambiente, Cugini (ApP) “Serve cambio di passo convinto e coerente”

Elezioni a Piacenza, candidati sindaco a confronto sull’ambiente con i giovani di Fridays for Future. La nota stampa di Alternativa per Piacenza

Cambiamenti climatici, riscaldamento globale, aumento dell’inquinamento e polveri sottili alle stelle. E ancora: riduzione delle emissioni di Co2, mobilità sostenibile per una graduale abbandono dell’automobile. Sono i temi che i ragazzi del movimento Fridays For Future Piacenza hanno sottoposto ai candidati sindaco nel corso del confronto da loro organizzato.

“Nel nostro Libro Giallo – ha risposto il candidato di ApP Stefano Cugini – è centrale la questione ambientale, è il pianeta stesso che ce lo chiede e non potrebbe essere altrimenti. Entro il 2030 occorre ridurre del 40% le emissioni di anidride carbonica, per la verità questa soglia è stata alzata ancora di più nel 2020, per questo sono necessari interventi urgenti e molto impattanti: diminuire il traffico veicolare, permettere nuovi insediamenti produttivi solo se sostenibili, procedere alla riforestazione. Insomma un cambio di passo convinto e coerente”.

Il 58% delle persone si muove in auto, nel 2030 le stime abbassano la percentuale al 50%, poco secondo il movimento Fridays For Future, quali azioni pratiche metterà in campo la prossima amministrazione? “Il Pums in sé é poco ambizioso – ha risposto Cugini – lo ripeto ancora che ci vuole un clamoroso cambio culturale. Se ci chiedessero di rinunciare all’automobile non so chi lo farebbe davvero. Ecco perché noi di ApP diciamo che bisogna cambiare paradigma, educare a una cittadinanza che condivide questo obiettivo e contribuisce a realizzarlo. Il tema è: lo vogliamo davvero tutti o ci prendiamo in giro?”

Le posizioni di Alternativa per Piacenza sono chiare e precise anche sulla logistica. “Per parlare di logistica e ambiente occorre partire con lo stralciare qualunque nuova proposta di insediamento se prima non si è sistemata la condizione esistente – ha detto Cugini – guardiamo a Bologna dove si è costruito un comitato di logistica etica. Per noi le uniche deroghe possibili sono in caso di insediamenti con sostegno alla filiera corta delle assunzioni, indice 1/1,5 di compensazione ambientale e assunzioni di qualità”.