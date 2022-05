“Anche a Piacenza in aumento episodi di omo-bi-transfobia”

La lista “Piacenza Coraggiosa” – a sostegno della candidata a sindaco Katia Tarasconi – invita i sostenitori ad aderire alla manifestazione di Arcigay Piacenza Lambda in programma sabato, alle ore 16:30, che da piazzale Marconi arriverà al pubblico Passeggio.: “Invitiamo tutte e tutti a partecipare – scrivono in una nota -. In una città dove è ancora difficile e “scomodo” parlare di identità sessuale e di genere, in pubblico e in privato, è fondamentale dare la massima visibilità, strada per strada, alle nostre meravigliose diversità. Sul piano dei diritti e dell’inclusione e su quello della lotta alla discriminazione anche a Piacenza c’è ancora tanto da fare”.

La manifestazione arriva alla viglia del 17 maggio, commemorazione del giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1990, rimuoveva l’omosessualità dal registro delle malattie mentali. “Sono in aumento gli episodi omo-bi-transfobici, specialmente in strada secondo l’associazione Lambda che organizza la manifestazione. Il fatto che qualcuno a Piacenza sia stato intimidito e seguito una persona perché aveva gli occhi truccati la dice lunga sul fatto che anche all’Ombra del Gotico occorra lo sforzo di tutti per cancellare discriminazioni inaccettabili e antistoriche”.