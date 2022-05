Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, sabato a Piacenza

Sabato 21 maggio il gruppo Europa Verde Piacenza organizzerà un’ “Onda Verde” per le vie della città con un ospite d’eccezione, il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.

Il corteo inizierà alle ore 10:30 nei pressi del Dolmen di Corso Vittorio Emanuele, e procederà in direzione Largo Battisti. La manifestazione sarà un’occasione per parlare delle questioni ambientali relative alla città di Piacenza e per far conoscere ai cittadini le varie proposte che Europa Verde intende presentare alle prossime elezioni, mentre la via principale della città si tingerà del verde delle bandiere e degli striscioni.

Alle ore 11:00, giunti in Largo Battisti, prenderà la parola Angelo Bonelli per un breve intervento.

Angelo Bonelli, già presidente della Federazione dei Verdi dal 2009, nel 2021 è stato nominato co-portavoce nazionale di Europa Verde, insieme all’europarlamentare Eleonora Evi. Storica figura dei verdi italiani, Bonelli è stato deputato della Repubblica dal 2006 al 2008, ed in seguito candidato sindaco a Taranto nel 2012.