Aperitivo con Giulia Salemi da Scavolini Store

Aperitivo frizzante e glamour con Giulia Salemi presso lo Scavolini Store di Piacenza, via Emilia Pavese, 103, sabato 14 maggio dalle 17 alle 19.

Un evento che segna la ripartenza delle diverse iniziative conviviali promosse da Giampiero e Gianguido Pansini, insieme ad Andrea Gorra, e mostrare il nuovo showroom interamente rinnovato lungo la via Emilia.

Ospite d’onore di questo momento sarà Giulia Salemi, che proprio al talento dei designer piacentini si è affidata per rinnovare la propria abitazione. Per la popolare modella e personaggio televisivo, di origini piacentine, è quasi un ritorno a casa dopo i successi in tv come Big Show su Canale 5, l’ultimo in ordine di tempo. Per i fan, quindi, l’evento del 14 maggio sarà l’occasione per incontrare Giulia e scattare insieme qualche foto. L’aperitivo – rigorosamente a base di bollicine – sarà curato da Romano – Coffee Shop, prestigiosa enoteca di Cadeo.