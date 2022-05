Appello per Punk, scomparso domenica a Rallio di Montechiaro

Riceviamo e pubblichiamo l’appello per ritrovare Punk, levriero scomparso domenica 22 maggio a Rallio di Montechiaro nel Comune di Rivergaro (Piacenza).

Il cane, spaventato da un rumore, è corso via con il guinzaglio ancora attaccato al collare. L’ultimo avvistamento risale alla notte tra il 23 e il maggio, alle 24, sulla strada Cementirossi, dove si sarebbe poi diretto lungo i campi verso Niviano,Vigolzone o Grazzano Visconti, ma potrebbe essersi spostato ovunque.

Si chiama Punk è un galgo (levriero spagnolo) maschio, di colore nero, taglia grande. Punk è stato adottato da poco ed è molto pauroso e diffidente, non si lascia avvicinare da chi non conosce pertanto è molto importante che in caso di avvistamento non venga rincorso, non si cerchi di prenderlo, ma si contatti subito a qualsiasi ora i numeri 349/3407782 – 328/ 1622882.