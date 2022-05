“ApPOINTamento alternativo” Alternativa per Piacenza presenta la sua casa

Alternativa per Piacenza, la coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Cugini, presenta la propria “casa”.

L’inaugurazione si terrà giovedì 12 maggio (alle 18) in via san Giuliano 21: l’evento – rinominato “apPOINTamento alternativo” vuole essere l’occasione di stare “un paio di ore in compagnia – si legge sulla locandina – per ricaricare le pile e stare bene insieme”.