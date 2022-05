Area ex-Acna, la proposta dei Giovani Democratici “Realizziamo un parco multifunzionale”

Riqualificazione area ex-Acna, il progetto dei Giovani Democratici (la nota stampa).

Questa mattina (domenica 15 maggio, ndr) è stata presentata la proposta dei Giovani Democratici per la riqualificazione dell’area ex-Acna a un incontro con i residenti della zona. Il piano, ideato da Somia Salhi e Edoardo Rebay, due studenti del Politecnico di Milano a Piacenza, prevede la realizzazione di un parco con diverse funzioni al suo interno, tra cui un asilo, un parco botanico, un parco giochi ed un’area per il commercio locali. Ma questa proposta va al di là dell’area ex-Acna – rappresenta tutti i giovani piacentini che vogliono costruire una città più bella, più ecologica e più vivibile.

“La proposta di Somia e Edoardo rappresenta per l’area un bellissimo sogno, un sogno che noi vogliamo realizzare” ha dichiarato Costanza De Poli, giovane democratica candidata al consiglio comunale in lista pd a sostegno di Katia Tarasconi. “Sappiamo che il centro storico a Piacenza non è valorizzato e ancor di meno le nostre mura. È un peccato che le mura, che risalgono al 16mo secolo e rappresentano una parte fondamentale del nostro patrimonio storico e culturale, vengano completamente trascurate. Queste proposta, insieme al piano di Katia Tarasconi di trasformare il Bastione di Porta Borghetto in uno spazio culturale, creerebbe un vero e proprio “parco delle mura”. “Inoltre, è chiaro che il centro storico non ha i servizi adeguati per le famiglie. Proprio per questa proponiamo anche la costruzione di un asilo nido”.

“Non neghiamo che il nostro sia un piano complesso e impegnativo. Certo, sarebbe più facile asfaltare l’area o semplicemente lasciarla nel suo attuale stato di degrado. Ma noi pensiamo che Piacenza meriti un bellissimo parco, dove i bambini possano giocare e gli anziani possano godersi la natura. Per riqualificare l’area il comune avrebbe accesso a delle risorse Europee, come per esempio il progetto EUGRIS, che si focalizza sul risanamento dei terreni e falde acquifere contaminate. I fondi ci sono, la volontà da parte dei residenti c’è, manca solo la spinta da parte della politica. Al consiglio comunale saremo noi a fornire questa spinta”.

“Ho ascoltato con interesse la spiegazione della storia della fabbrica Acna da parte di Alice Guagnini, che ha fatto delle ricerche sull’area per la sua laurea in conservazioni dei beni culturali all’Accademia di Brera” è stato il commento di Francesco Lo Parco, anche lui giovane democratico candidato nella lista pd. “È una storia di uno stabilimento che ha causato moltissimi danni ecologici e umani, dagli scarichi tossici ai lavoratori sfruttati e maltrattati. Penso sarebbe una conclusione bellissima se quest’area diventasse una zona di verde, di convivenza, di salute fisica e mentale.” “Io e Costanza siamo molto grati a Somia e Edoardo per il loro lavoro di progettazione e pianificazione. Se poi riuscissimo a portare la loro proposta in consiglio comunale sicuramente tutta Piacenza li ringrazierà per aver dato alla città un nuovo parco”.

“Questa proposta sottolinea come le autorità locali debbano ascoltare i giovani e accogliere le loro proposte. Ci chiediamo quanti altri giovani in città abbiano avuto idee simili per migliorare il nostro territorio. Come federazione giovanile cercheremo di raccogliere tutte le proposte della Piacenza del futuro per portare le loro voci, se i cittadini ce lo consentiranno, in consiglio comunale” afferma il Segretario Provinciale Andrea Capellini.