Assigeco rimonta Scafati, vittoria dopo due over time

Si va alla bella. UCC Assigeco Piacenza rimonta la serie contro Givova Scafati, vincendo la sfida valida come gara-4 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket.

Una partita infinita per l’Assigeco al Palabanca di Piacenza, che ha superato per 98-90 gli avversari dopo due over time portando la serie sul 2-2.