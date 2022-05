Atletica Piacenza quarta ai campionati di società regionali. Argento per Allegra Santelli

Altro fine settimana di attività intensa per l’Atletica Piacenza, impegnata a Modena nella fase regionale dei Campionati di Società. Il risultato più di spicco è stato sicuramente l’argento di Allegra Santelli. L’allieva di Gabriella Rondoni è riuscita infatti a guadagnarsi la partecipazione ai Campionati italiani Allievi, in programma per metà giugno. Allegra ha corso i 3000m in 10’52”13, ben al di sotto del tempo di 10’55”00 richiesto per passare la selezione.

Prosegue quindi il periodo di forma del mezzofondo piacentino, che si mantiene una delle punte di diamante del sodalizio biancorosso, da anni sempre in prima fila nelle partecipazioni alle massime rassegne nazionali.

Risultato tecnico di livello anche quello di Chiara Piccinelli, 11,12m nel getto del peso da 3 kg, a pochi cm dal minimo per partecipare ai Campionati nazionali. Chiara sta attraversando un ottimo momento, in un continuo di crescita nella specialità, che sicuramente la porterà a raggiungere gli obiettivi che merita.

Bella prestazione anche di Anna Pissarotti, che ha conquistato il bronzo sui 400hs con il tempo di 1’07”74: c’è ancora molto da migliorare, ma sicuramente la giovane allenata da Giovanni Baldini è sulla buona strada per diventare un’eccellente specialista nella disciplina.

Altro terzo posto per l’Atletica Piacenza, grazie a Tommaso Fezzi, che ha eguagliato il proprio primato personale, valicando l’asticella posta a 1,73m. Sembrano ancora ampi i margini di miglioramento per il giovane allenato da Cristina Bobbi.

Al termine della prima fase, i biancorossi sono quarti nella classifica generale di squadra: segno che, oltre agli appena citati ottimi risultati individuali, ci sono anche tanti ragazzi che portano punteggi interessanti. L’Atletica Piacenza, infatti, tiene molto a fornire a tutti i propri interpreti la possibilità di migliorare e di contribuire attivamente alle gare di squadra.