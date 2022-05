Attività per la terza età, gita a Sirmione sul lago di Garda

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone, dopo le gite organizzate in questi mesi, una nuova uscita fuori porta per la terza età per i residenti nel Comune di Piacenza: la meta, martedì 7 giugno, è Sirmione, sulle sponde meridionali del lago di Garda.

Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da giovedì 26 maggio, telefonando allo 0523-492724 o allo 0523-492743 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il costo di partecipazione è di 20 euro, da versare – senza possibilità di restituzione in caso di rinuncia – direttamente presso gli uffici di via Taverna 39, concordando un appuntamento al momento dell’adesione.

Il programma della giornata prevede una passeggiata alla scoperta del borgo storico in mattinata, ammirando l’esterno dell’imponente Rocca scaligera e le antiche chiese, con tappa immancabile davanti alla casa di Maria Callas e visita guidata alle “grotte di Catullo”, una delle più importanti ville romane dell’Italia settentrionale. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione o, per chi lo desidera, l’opportunità di effettuare un tour in barca intorno alla penisola di Sirmione, per cogliere da una prospettiva diversa la bellezza del territorio.

Durante il viaggio in pullman sarà necessario indossare la mascherina Ffp2, mentre nei luoghi di destinazione al chiuso sarà sufficiente la mascherina chirurgica.