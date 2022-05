Auto con a bordo 5 giovani esce di strada e si ribalta nel parcheggio del Galassia

Auto con a bordo 5 giovani esce di strada e si ribalta su di un fianco, nel parcheggio del centro commerciale Galassia di via Goitre a Piacenza.

Illesi tutti gli occupanti che sono stati visitati dal personale infermieristico del 118, intervenuto con i sanitari della Croce Bianca. Secondo una prima ricostruzione la Opel Corsa avrebbe tirato dritto invece di affrontare la curva, finendo ribaltata sul un fianco nel prato perimetrale al parcheggio, dopo aver divelto la recinzione. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco dalla vicina caserma del Comando Provinciale di Strada Valnure. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di via Rogerio e, in loro ausilio, gli agenti della Squadra Volanti del 113.