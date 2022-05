Auto con quattro ventenni nel canale a Cadeo, un ferito grave

Nel pomeriggio di domenica 1 maggio si è verificato un grave incidente in via della Chiusa a Cadeo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Bmw Mini Cooper, con a bordo 4 persone, tutte ventenni, è uscita improvvisamente di strada finendo nel canale a lato della carreggiata.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo e l’elisoccorso decollato da Parma. Per estrarre uno dei giovani, rimasto intrappolato nell’abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda che lo hanno affidato ai sanitari e quindi elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso.

Altri due giovani sono stati condotti dall’ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.