Auto finisce nel canale a lato della carreggiata, donna soccorsa da Ivri Sicuritalia

Tragedia sfiorata a Gragnano. Questa mattina, una donna ha perso il controllo della propria autovettura in località Gragnanino, precipitando in un fossato.

Il pericoloso incidente è stato notato dalle Guardie Giurate Sicuritalia – Ivri impegnate in un giro ispettivo nella zona, che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi alla donna e ad allertare contestualmente il 112 e un operatore stradale. Nonostante la pericolosa dinamica dell’incidente, la donna è rimasta illesa ed è apparsa da subito in buone condizioni. Seguiranno ulteriori accertamenti per definire la dinamica dell’accaduto.

