Autostrada A1, tir si ribalta all’uscita di Basso Lodigiano: disagi al traffico

Disagi alla circolazione nella prima serata del 6 maggio per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A1 all’altezza dell’uscita “Basso Lodigiano”, dove il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco di Piacenza, insieme agli agenti della Polstrada di Guardamiglio. Nessuna conseguenza per la persona alla guida, uscita illesa dall’incidente.

Disagi alla circolazione, con “Basso Lodigiano” chiuso al traffico in entrata in entrambe le direzioni (entrata consigliata Casalpusterlengo) e in uscita provenendo da Bologna (uscita consigliata Casalpusterlengo).

